Jovem de Expressão abre vagas para curso de canto

Aulas são exclusivas para mulheres e ocorrem entre 5 de agosto e 23 de setembro, sempre aos sábados

Nos meses de agosto e setembro, o projeto Jovem de Expressão oferece um curso de canto coral exclusivo para mulheres. A proposta do curso é fortalecer a confiança e estimular a expressão artística das participantes.

As aulas ocorrem entre os dias 5 de agosto e 23 de setembro, sempre aos sábados (das 14h às 18h), na Praça do Cidadão (EQNM 18/20), sede do Jovem de Expressão. O curso é gratuito.

As inscrições podem ser feitas através do formulário. Todas as participantes receberão certificado.

Os professores são Fernando Vaz e Davi Reis. Vaz é cantor, músico multi-instrumentista, produtor musical, arranjador e professor de canto. Com uma carreira de mais de 10 anos como professor de canto, acumula mais de 10 mil horas de experiência em treinamento e desenvolvimento de cantores. Seu trabalho inclui acompanhamento de bandas como “Scalene”, “Dona Cislene”, “NaLata” e “Alarmes”, bem como intérpretes de teatro musical e grupos vocais destacados. Atuou em diversos projetos musicais em parceria com artistas do Distrito Federal, mostrando sua versatilidade e expertise no cenário musical.

Já Davi Reis é tenor e membro do Madrigal de Brasília, licenciado e bacharel em Música. Possui experiência como professor regente e orientador de Canto Coral infantojuvenil e adulto, além de participar ativamente em atividades corais como solfejo, canto erudito e coordenação de atividades. Com um histórico na Escola de Música de Brasília, Universidade Católica de Brasília e Universidade de Brasília.

Serviço

Curso de canto coral

De 5 de agosto a 23 de setembro

Jovem de Expressão – EQNM 18/20, Ceilândia Norte

Inscrições no formulário

Mais informações: [email protected].