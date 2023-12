Restaurante Comunitário de Arniqueira serve 4 mil almoços em clima natalino

A programação especial, contudo, não ficou restrita ao menu natalino. Muita música, fotos com o Papai Noel e entrega de brinquedos para a criançada animaram ainda mais o almoço

O Restaurante Comunitário de Arniqueira nem havia sido aberto e a fila para o almoço já estava repleta de pessoas ávidas para experimentar o cardápio especial de Natal da unidade. No menu, pernil ao molho de limão e ervas, coxa e sobrecoxa de frango assadas, farofa, mousse de chocolate — tudo pelo preço de sempre, apenas R$ 1.

O almoço natalino faz parte da quinta edição da campanha Nosso Natal, e teve quatro mil refeições servidas das 11h às 14h, nesta quinta-feira (21). “O cardápio foi preparado com muito carinho pelas nossas nutricionistas; tudo muito gostoso, comida cheirosa e saborosa nesse grande evento de Natal”, enfatizou a secretária adjunta de Desenvolvimento Social, Renata Marinho.

A programação especial, contudo, não ficou restrita ao menu natalino. Muita música, fotos com o Papai Noel e entrega de brinquedos para a criançada animaram ainda mais o almoço. “O Nosso Natal foi uma campanha idealizada pela nossa primeira-dama Mayara Noronha e sempre foi muito exitosa, tanto que se perpetuou por cinco edições”, completou Renata Marinho.

Esta é a primeira vez que o Restaurante Comunitário de Arniqueira realiza o Nosso Natal. Isso porque a unidade é a caçula entre os 16 estabelecimentos entregues pelo Governo do Distrito Federal (GDF). Foram investidos R$ 4,9 milhões em reformas das instalações da unidade, concluída em novembro.

O secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, destaca os restaurantes comunitários como aliados do Executivo na garantia da segurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade. “Cada vez que a gente entra em um restaurante comunitário, nos estimula a fazer mais, para servir mais pessoas. Ver um cidadão, uma família, podendo se alimentar por apenas R$ 1 é uma das melhores políticas que o governo fomenta”, enfatiza.

População aprova

A secretária Rosângela da Costa, 49 anos, fez questão de experimentar o cardápio e não se arrependeu. “A farofinha e o pernil estavam uma delícia. A comida estava muito gostosa, com tempero ótimo”, avalia.

Moradora da QS 11 de Arniqueira, ela é cliente assídua do local desde a inauguração, em novembro. Hoje, ela também trouxe o filho para almoçar no restaurante. Santiago Fernandes, 9, aprovou o tempero do arroz e feijão. “A gente já veio outras vezes e eu gosto muito do macarrão também”, diz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a pequena Mariana Martiliano, 6, a melhor parte da campanha foi a brincadeira. “Está muito legal, gostei mais dos presentes e do Papai Noel, mas a comida tava muito boa”.

As informações são da Agência Brasília