Inauguração de terminal rodoviário, ceia natalina e mais: Ibaneis visita o Sol Nascente

O governador inaugurou a ponte de ligação dos trechos 1 e 2, o terminal rodoviário, assinou ordem de serviço e serviu a ceia de Natal

Na manhã desta quinta-feira (21), o governador Ibaneis Rocha (MDB) cumpriu agenda em Sol Nascente, onde participou da inauguração da ponte de ligação dos trechos 1 e 2, da inauguração do terminal rodoviário, assinou a ordem de serviço para construção de uma nova Casa da Mulher Brasileira e participou da ceia de Natal dos restaurantes comunitários.

Luciano Carvalho de Oliveira, Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do DF, citou a importância de uma ligação segura entre os trechos. “No trecho 1 temos unidade de saúde creche, escola… no trecho 2 tem restaurante comunitário, o novo terminal… então a população precisava dessa ligação segura, com uma ponte bem feita e iluminada.”

Antes, essa passagem era totalmente provisória. Ao total, foi feito um investimento de R$ 50 milhões, mas a obra ainda não está acabada. De acordo com Luciano, a drenagem já foi feita, mas ainda será feito um acabamento na ponte. Além disso, ele afirmou que a população da região também ganhará pavimentação nas ruas e iluminação pública em LED.

Terminal rodoviário

Logo após a inauguração da ponte de ligação, o governador seguiu para o trecho 2, onde foi inaugurado o terminal rodoviário da cidade. O primeiro a falar sobre foi Cláudio Ferreira, administrador de Sol Nascente, que lembrou como essa era uma demanda importante para a população. “Era uma necessidade, muitas pessoas que moram aqui dependem do transporte público, e com este terminal, surgirão novas linhas que vão beneficiar a comunidade”, disse ele.

Em sua fala, Ibaneis revelou que melhorar a mobilidade do DF é um de seus principais objetivos, e é para isso que o GDF vem realizando grandes obras de infraestrutura. Ele prometeu também uma renovação da frota de ônibus, a criação de novas linhas de BRT e também a entrega de novos terminais rodoviários no Itapoã, Gama e outras cidades a partir do primeiro semestre do ano que vem.

Ibaneis ainda revelou que haverá uma entrega de ônibus novos para toda a poúlação, com a renovação da frota da São José, para atender a comunidade como um todo. “A gente espera que até 2025 essa cidade esteja 100% construída, com todas as ruas asfaltadas, calçadas, drenagem, tudo que a população tanto espera e merece.”

Quem também esteve presente na inauguração do terminal foi o subsecretário de Terminais da Secretaria de Mobilidade e Transporte (Semob), Denyson Franklin de Souza, que denominou a entrega como um presente. “Não teria período melhor do que este final de ano para isso, um presente para a comunidade que tem cerca de 20 mil pessoas que utilizam o transporte público todos os dias”, disse ele.

De acordo com Denyson, as nove linhas deste novo terminal farão, em dias úteis, pouco mais de 280 viagens inicialmente. Seguindo a fala de Ibaneis, que anunciou os novos ônibus da São José, o secretário disse que 70 veículos já foram entregues e estão no processo de emplacamento e de instalação do validador, e que eles deverão ser entregues em cerca de 15 dias.

“Toda a frota será renovada até março de 2024, e a comunidade de Sol Nascente será a primeira a receber os novos veículos”, revelou o secretário.

Casa da Mulher Brasileira

Também houve a assinatura da ordem de serviço para a construção da Casa da Mulher Brasileira, que de acordo com o administrador da região, era algo muito demandado pela população.

O governador disse que essa é uma obra simples, mas muito importante, e que estará pronta até o final do primeiro semestre de 2024. “Teremos ainda outras cinco unidades pelo DF, para dar um atendimento maior para as mulhers que passam por dificuldades, combatendo também o feminicídio”, completou.

Giselle Ferreira, secretária da Mulher, também esteve presente no evento e revelou que Sobradinho 2, São Sebastião e Recanto das Emas também serão outras regiões a receber a Casa da Mulher Brasileira. “Quem cuida da mulher, cuida da família, cuida da geração. A gente precisa parar de sair nas páginas policiais, não merecemos essa ‘pandemia’ de feminicídio que estamos vivendo”.

Em todo o ano de 2022, foram 17 casos de feminicídio registrados no Distrito Federal, e neste ano, até então, já foram 32, sendo 21 apenas no primeiro semestre.

Ceia de Natal

Para completar a manhã cheia de compromissos em Sol Nascente, o governador participou da entrega da ceia de Natal do Restaurante Comunitário da região, onde chegou a servir a comida para a população presente, junto com secretários do GDF.

“Sabemos que muitos não têm condição de ter uma ceia natalina, e por isso a gente vem aqui e serve uma comida de boa qualidade para a população, com muito carinho”, disse ele, que estava acompanhado pela primeira-dama Mayara Rocha.

E quem aproveitou essa ceia foi a copeira Ilza Queiroz Soares, de 34 anos, que levou a filha de 9 anos para comer, ver o coral e os brinquedos disponibilizados no Restaurante Comunitário. “Tá tudo perfeito, essa ação do governo trouxe um clima natalino para nós”, disse ela, que comemorou também a entrega do terminal rodoviário. “A população é muito carente de ônibus, antes a gente precisava pegar 2, 3 ônibus para ir trabalhar, então isso vai ajudar bastante!”

Finalizando o evento, Ibaneis também fez uma breve retrospectiva do ano de 2023: “Estamos trabalhando e fazendo grandes entregas no DF, e a população reconhece. O ano começou difícil com o 8 de Janeiro, mas estamos fechando com muitas realizações. Temos grandes expectativas para 2024”, completou.

De acordo com o governador, Sol Nascente vem passando por uma grande transformação. Já foram investidos mais de R$ 300 milhões na região, e a expectativa é de que até 2025. toda a cidade esteja pronta.

