Ibaneis participa de ceia natalina em restaurante comunitário

Foram beneficiados os moradores de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira

Os 16 restaurantes comunitários do Distrito Federal realizaram, nesta quinta-feira (21), o almoço festivo com ceia natalina. Por apenas R$ 1, cerca de 70 mil famílias aproveitaram a refeição. Quem esteve presente na unidade do Sol Nascente/Pôr do Sol foi o governador Ibaneis Rocha (MDB) e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha. O casal serviu a comida aos frequentadores e entregaram brinquedos às crianças presentes.

O cardápio contou com pernil ao molho de limão e ervas, coxa e sobrecoxa assada ao molho califórnia (abacaxi, pêssego e figo), farofa, arroz branco e com uva passa, feijão, salada, mousse de chocolate e suco de uva.

“É muito gratificante você poder estar no meio das pessoas preparando uma ceia de Natal. Muitos não terão condições de ter uma ceia natalina, e a gente vem aqui e serve com todo gosto. Isso para nós é muito bom. Comida boa, de qualidade, e entregue com carinho”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

Para a primeira-dama, a ceia natalina é mais do que uma ação, sim uma celebração. “Essa é mais uma vertente da Campanha Nosso Natal. É um dia único e especial. É para marcar a vida das famílias mesmo. É a celebração da empatia e da solidariedade”, afirmou.

Almoço especial

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, disse que os restaurantes comunitários têm o objetivo de garantir segurança alimentar e nutricional à população do DF, mas que, no fim do ano, já virou tradição proporcionar também a ceia de Natal. “Hoje é um dia especial, porque estamos falando não só de alimento, mas de afeto e fortalecimento de laços das famílias e da comunidade. É um número que deixa a gente muito feliz, provavelmente vamos bater a meta de 70 mil famílias sendo alimentadas”, revelou.

Quem aprovou a ceia natalina foi o pequeno Thiago Henrique Silva, 11 anos. Acompanhado da avó, o estudante escolheu o prato com frango assado ao molho califórnia. “A comida estava muito boa”, definiu. Além disso, ele saiu com um brinquedo do restaurante. “Eu vim participar da ceia e ainda ganhei um presente”, contou.

A dona de casa Michelle Freire, 38 anos, foi até o local acompanhada de três dos 10 filhos para almoçar. “Está tudo lindo, maravilhoso”, afirmou. Ela acredita que a ceia promovida nos restaurantes dá oportunidade a quem talvez não tivesse algo parecido em casa. “Tem muita gente que não tem condições de fazer uma ceia como essa aqui e está aproveitando”, comentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dona de casa Jocilia Ferreira, 35 anos, também compareceu ao Restaurante Comunitário com os filhos. “Pensei de imediato em trazer a minha família. Acho muito interessante porque tem muitas pessoas que não têm dinheiro para comprar um alimento assim para o Natal”, avaliou. E ela gostou tanto que deixou o local levando duas marmitas para casa.

Todos os 16 restaurantes comunitários receberam a ceia natalina das 11h às 14h. Foram beneficiados os moradores de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sol Nascente/Pôr do Sol e Arniqueira.

As informações são da Agência Brasília