RenovaDF divulga lista de cadastro reserva

Os candidatos selecionados devem comparecer a uma das agências do trabalhador até esta quinta-feira (3), para apresentar documentos

O programa RenovaDF, que está em seu 4º ciclo, divulgou, nesta quarta-feira (02), os nomes do cadastro reserva. Este recurso é como uma lista de espera, em que os candidatos devem aguardar a liberação das vagas. Havendo a oportunidade, os cadastrados poderão assumir um lugar no programa.

Os candidatos selecionados devem comparecer a uma das agências do trabalhador até esta quinta-feira (3), entre 8h e 17h, para apresentar os documentos comprobatórios originais para análise e comprovação dos requisitos de participação. São eles:

Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF)

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco ou digital impressa

Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho

Caso o candidato convocado em primeira chamada não compareça na data determinada ou não apresente qualquer dos documentos comprobatórios, será automaticamente desclassificado, abrindo espaço para os candidatos do cadastro reserva.

“O RenovaDF tem sido uma referência na qualificação profissional e, por isso, a busca pela participação no programa vem crescendo a cada período. Para atender a demanda do grande quantitativo de inscritos, neste quarto ciclo nós aumentamos o número de vagas, de 1.500 para 2.500. Com o cadastro reserva, abre-se uma nova possibilidade para quem não foi contemplado na primeira chamada”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

As informações são da Agência Brasília