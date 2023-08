Homem é condenado por homicídio após briga em boate

Na data, o condenado teria brigado com a namorada nas proximidades do local e, alterado, ofendia as pessoas que os observavam

O Tribunal de Justiça condenou, nessa terça-feira (1º), um homem por assassinar um segundo após brigar em uma casa noturna no Gama. A pena foi fixada em 16 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. Segundo o processo, Ítalo Ígor Silva de Oliveira matou Matheus Vinícius de Araújo Oliveira em março de 2020, em frente a uma boate. Sendo assim, os jurados reconheceram que o crime gerou perigo comum, pois os disparos foram em via pública e poderiam ter atingido outras pessoas. Também houve condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

GDF recebe projeto de acolhimento e abrigo para idosos em situação de risco

Na data, Ítalo teria brigado com a namorada nas proximidades do local e, alterado, ofendia as pessoas que os observavam. Nesse momento, Matheus e um grupo de amigos saíram da boate e presenciaram o conflito. Assim como já estava fazendo, Ítalo decidiu xingar a vítima, que tentou agredi-lo, mas foram separados por outras pessoas. O acusado saiu do local e voltou pouco depois, armado e efetuou disparos contra Matheus.