RenovaDF abre duas mil vagas para capacitação

O programa RenovaDF está com as inscrições abertas para preencher duas mil vagas para cursos na área de auxiliar de manutenção da construção civil. O edital de chamamento público foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) dessa terça-feira (3).

As inscrições devem ser feitas até o próximo domingo (8), no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF). Para participar, basta que o interessado preencha o formulário eletrônico.

As atividades estão previstas para começarem em 1º de novembro, com aulas ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os cursos têm a carga horária de 240 horas e abrangem noções de diferentes funções, como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. O resultado com a lista dos contemplados está previsto para 9 de outubro.

Enquanto se qualificam, os alunos recuperam espaços públicos da cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol e vilas olímpicas. O curso é ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai). O terceiro ciclo do programa encerrou-se em setembro deste ano e formou 2.132 alunos.

“A cada ciclo do programa, recebemos mais de 30 mil inscrições. O programa se tornou referência na qualificação profissional, com a certificação do Senai, que é reconhecida por todos no apoio às pessoas vulneráveis, como imigrantes e pessoas em situação de rua, e na geração de emprego e renda. Além disso, o aluno do RenovaDF, além de aprender, está melhorando a sua própria cidade”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

