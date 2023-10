Campanha alerta para o uso racional da água durante onda de calor

Caesb reforça dicas aos usuários sobre a utilização correta desse recurso hídrico e levará informações pelas cidades do Distrito Federal

Mesmo com chuvas isoladas, o Distrito Federal ainda vai registrar temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar nos próximos dias. A Caesb reforça que a falta de chuva reduz significativamente a quantidade de água nos córregos e rios que abastecem a capital. A campanha começou com uma ação na Vila São José, em Brazlândia.

Moradora da região há 50 anos, a aposentada Alice Silva, 71 anos, ressalta a importância de utilizar a água de forma consciente. “Neste período de seca, precisamos redobrar os nossos cuidados”, afirma. “Temos que aprender a economizar e usar a água na medida certa. Vou conversar com meus vizinhos sobre como devemos fazer isso no nosso dia a dia”.

A Caesb alerta que é preciso pensar na água gasta para consumo de produtos e serviços, utilizada na produção de alimentos, na indústria, no comércio e lazer, por exemplo. O cuidado e a responsabilidade com a água não se restringem apenas àquela fornecida nas torneiras, mas em toda a cadeia de consumo.

Alternativas

Nas áreas rurais, os produtores e agricultores devem evitar o uso de água potável para fins não domésticos – como irrigação e dessedentação de animais.

Também é recomendável procurar culturas e atividades agrícolas que sejam compatíveis com a disponibilidade hídrica da região. A Caesb orienta, ainda, que é preciso manter o bom funcionamento de eventuais sistemas de irrigação e buscar orientação técnica para o correto dimensionamento e uso desses sistemas.

Para a gestão sustentável deste recurso hídrico, a companhia lembra é preciso pensar de forma mais abrangente e sistêmica, modificando os hábitos de consumo. São várias ações que devem ser adotadas no dia a dia. Confira, abaixo, algumas dicas.

→ Verificar regularmente possíveis vazamentos em casa

→ Irrigar as plantas com regador em vez de usar a mangueira

→ Quem tem áreas externas deve dar preferência a plantas nativas do Cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água

→ Usar aeradores de torneira, que consomem menos água

→ Retirar os restos de comida da louça a ser lavada, usando uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão, e enxaguar todas de uma vez

→ Manter piscinas cobertas fora do período de uso

→ Usar baldes para lavar o carro, janelas etc

→ Reaproveitar a água da lavagem de roupas para lavar pisos e áreas externas

→ Acumular várias peças de roupas sujas para usar a máquina de lavar apenas uma vez

Com informações da Agência Brasília