Site DF no Ponto tira dúvidas sobre linhas de ônibus no Túnel Rei Pelé

Aplicativos gratuitos ajudam passageiros com informações em tempo real sobre a operação na região central de Taguatinga

Com a retomada da operação dos ônibus nas faixas exclusivas e vias marginais do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, é comum que surjam dúvidas entre os usuários do transporte público com relação aos itinerários das linhas. Pensando nisso, o Governo do Distrito Federal (GDF) disponibiliza dispositivos informatizados que transmitem informações, em tempo real, de todas as linhas de ônibus que integram o sistema público de mobilidade.

O site DF no Ponto, gerenciado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), permite consultar itinerários e linhas, inclusive com visualização dos trajetos e informações dos pontos de parada, além de disponibilizar, via sinal de GPS, a localização em tempo real dos ônibus. O DF no Ponto é atualizado sempre que há qualquer mudança na rede de transporte público.

“No site do DF no Ponto, o passageiro tem acesso a um portal com as informações completas de todo o serviço de mobilidade. É possível conferir todas as linhas do sistema, horários, itinerários e faixas tarifárias, por exemplo”, afirmou o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

A população do DF também conta com duas empresas credenciadas junto à Semob-DF que fazem a manutenção dos aplicativos Moovit e Citamobi. As empresas que gerenciam esses apps utilizam os dados disponibilizados pela secretaria para fazer, assim como o DF no Ponto, a divulgação em tempo real das linhas do sistema. Os aplicativos podem ser baixados, gratuitamente, na loja de download do celular do usuário.

Boulevard entregue

O aplicativo Moovit é um dos que têm parceria com a Semob para informar a população | Foto: Joel Rodrigues/ Agência Brasília

Desde que se iniciaram as obras para a construção do Túnel Rei Pelé, em 2020, foi necessário realizar algumas adaptações no fluxo de coletivos, como o desvio na rota para a Avenida das Palmeiras. Com a conclusão das obras e entrega do boulevard, o corredor exclusivo para ônibus construído no local inaugurou a operação na última segunda-feira (2).

A partir de agora, os 97 coletivos de duas portas circulam pelas faixas de concreto que ligam a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo. As duas pistas marginais e a passagem subterrânea também foram liberadas para o tráfego de 279 veículos que contam somente com uma porta. Com as entregas, a Avenida das Palmeiras volta a operar em sentido duplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A entrega das obras de mobilidade urbana beneficia cerca de 52 mil passageiros diariamente, com mais segurança, conforto e comodidade. “Com essa importante entrega nós disponibilizamos uma quantidade maior de paradas e mais baias. Isso representa mais conforto para os usuários. A faixa central do boulevard, onde operam veículos de duas portas, disponibiliza os recuos para os ônibus. Então, é mais segurança para o usuário quando não obstrui o trânsito caso precise parar para embarcar ou desembarcar passageiro”, defendeu o subsecretário.

Com informações da Agência Brasília