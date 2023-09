RenovaDF: 3º Ciclo 2023 forma mais de 2 mil alunos

Os formandos do 3º ciclo de 2023 passaram pelo curso profissional de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões

Carolina Freitas

[email protected]



O programa RenovaDF, do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET/DF), formou, nesta quarta-feira (20), 2.132 alunos no 3º Ciclo 2023 do curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção, com noções de diferentes profissões tais como: Jardineiro, Serralheiro, Pedreiro e Pintor.



O evento de formatura, que aconteceu no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), do secretário da SEDET/DF, Thales Mendes, além de outras autoridades locais. O 3º Ciclo 2023 do RenovaDF marcou pela inclusão de 180 pessoas em situação de rua e imigrantes, e uma forte adesão das mulheres ao programa.



“O Renova-DF traz um ambiente de amizade, de interação, e integração entre os instrutores e os alunos. A comunidade do Distrito Federal tem recebido esse programa com muito carinho. Fico feliz em ver a quantidade enorme de mulheres se formando, parabéns as mulheres do Renova. O número de mulheres formandas mostra como elas querem entrar no mercado de trabalho e desejam mais oportunidades. Elas estão lutando pela dignidade das suas famílias, e isso nos encanta muito, e nos mostra que estamos no caminho certo”, disse Ibaneis.



Os cursos do RenovaDF são aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (SENAI/DF), com duração de 240 horas (três meses), com 4h diárias. Para as aulas os alunos recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual e lanche. Além disso, conta com Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.



A capacitação profissional, com noção básica na área de construção civil, conta com aulas presenciais. Os alunos deste ciclo foram responsáveis em recuperar espaços públicos de nossa cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, Vilas Olímpicas e viadutos. As cidades contempladas nesta edição foram: Gama, Taguatinga, Candangolândia, Park Way, Cruzeiro, Vila Planalto, Sobradinho, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Riacho Fundo I, Café Sem Troco, Brazlândia, Águas Claras, Varjão + Viaduto reformado no Plano Piloto.



Durante discurso, Thales Mendes reforçou a relevância do programa e o objetivo de sempre pensar além da formação: “Vocês hoje fazem parte da história do Distrito Federal, são as estrelas desse programa. Essa formatura reflete a transformação de vidas, da nossa cidade, e das oportunidades que o governo pode gerar para a sociedade. Nós conseguimos evoluir o RenovaDF com a agência do trabalhador. Nós já conseguimos emitir até o momento mais de 105 cartas de encaminhamento de emprego. Estamos dando efetividade para os programas de qualificação profissional, para assim conseguir de fato encaminhar as pessoas para as oportunidades de emprego.



O secretário completou ainda que os alunos formandos reformaram 196 equipamentos públicos, e outros 100 serão recuperados pela próxima turma. Desde 2021, início do RenovaDF, mais de 12.000 alunos foram formados, e mais de 1.600 locais foram recuperados, e 21 cidades foram contempladas pelo programa.



O formando Eliomar Euzébio, 56 anos, contou que a turma encontrou os espaços públicos bem deteriorados, mas foi gratificante aprender e reformar esses locais para toda a população. “As quadras estavam super detonadas, alambrados quebrados, piso danificado, muita grama dentro dos ginásios. A equipe toda foi maravilhosa, com professores excelentes que ensinaram as técnicas com eficiência. Apesar de eu [Eliomar] ter algumas experiências, e RenovaDF sempre ensina algo a mais. Posso dizer que a experiência é única, e vale muito a pena. Tenho apenas sentimento de gratidão por todos os envolvidos no programa.