Alerta laranja: Inmet alerta temperaturas 5ºC acima da média

Segundo o instituto, o DF deve passar por uma onda de calor e a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (20), um alerta laranja, que corresponde a “perigo”, para temperaturas 5ºC acima da média, além da baixa umidade. Nesta última semana de inverno, uma grande parte do país deve passar por uma onda de calor.

Segundo o instituto, nos próximos cinco dias, o Distrito Federal deve passar por uma onda de calor e a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%. Assim, a atenção para incêndios florestais e à saúde deve ser redobrada.

Além do DF, os estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Rio de Janeiro também devem sofrer com as altas temperaturas e a baixa umidade.

Instruções

O Inmet ainda divulgou uma série de instruções a serem seguidas para esse período: