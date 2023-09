“Neguinho do papel” engole cartela de LSD durante abordagem policial no Paranoá

O suspeito chamou a atenção das autoridades devido à sua ostentação nas redes sociais

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio das investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia (6ª DP), efetuou uma prisão em flagrante de um homem de 29 anos, acusado de crimes relacionados ao tráfico de drogas, resistência e desobediência.

O suspeito fazia anúncios de venda de substâncias entorpecentes e compartilhava imagens dos produtos, atraindo potenciais clientes em toda a região do Paranoá/DF.

As investigações revelaram que o indivíduo, conhecido como “Neguinho do Papel,” estaria envolvido na comercialização de LSD, maconha, MDMA líquido e ecstasy. Diversas denúncias anônimas foram encaminhadas à equipe, contendo evidências em forma de arquivos de mídia relacionados ao tráfico supostamente praticado pelo suspeito.

As apurações confirmaram que o acusado aceitava pagamentos em dinheiro, transferências Pix e bancárias.

Durante a operação policial, o investigado chegou a engolir uma cartela contendo 25 selos de LSD, o que levou à necessidade de solicitar a assistência de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) para prestar socorro de emergência. Posteriormente, o preso foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paranoá, onde recebeu atendimento médico adequado.

Com o apoio de uma equipe da Seção de Operações com Cães da Divisão de Operações Especiais (DOE/PCDF), os agentes realizaram busca na residência do traficante, onde encontraram mais selos de LSD, porções de maconha e três tubos contendo um líquido amarelo e fluorescente, aparentando ser MDMA líquido, além de frações de comprimidos de ecstasy.