Relator da LDO 2024 comenta sobre auxílio-moradia da PMDF e CBMDF

Durante leitura do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o relator, o deputado federal Danilo Forte (União Forte), comentou sobre a emenda incluída que garante a moradia para mais de 17 mil policiais e bombeiros do Distrito Federal.

Em discurso, o deputado parabenizou a articulação da bancada federal do DF, que foi responsável pela inclusão. Um nome em destaque foi o do também deputado federal Gilvan Máximo (Republicanos), que foi relator da PLN 12, responsável pelo reajuste salarial de 18% para as forças de segurança pública da capital.

“Gilvan você fez um gol de placa, trazendo segurança jurídica para a categoria. E a sua luta hoje trará muitos frutos para a categoria da Segurança Pública no Distrito Federal”, ressalta Danilo Fortes.

