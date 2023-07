Regulariza DF: Riacho Fundo II terá coleta de documentos

A partir de 31/7, os moradores terão um prazo de 26 dias para entregar a documentação

Foi divulgado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), as datas para nova coleta de documentação com vistas à titulação de imóveis no Riacho Fundo II. Os Moradores da cidade estão sendo convocados para fazer a entrega pessoalmente, na administração regional ou por e-mail, a partir do dia 31 de julho, conforme indicado em edital.

Além disso, a Codhab está convocando novamente aqueles ocupantes que não compareceram. A companhia alerta que é muito importante os moradores entregarem a documentação com vistas à habilitação. Somente assim, será possível obter a escritura totalmente gratuita.

Depois da entrega, a Codhab iniciará a análise dos documentos com o intuito de habilitar o ocupante para doação ou venda direta e posterior emissão do título com o registro definitivo da propriedade, conforme os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 986.

O edital com a relação dos documentos necessários e a listagem com todos os endereços dos imóveis convocados estão neste link.

Situada na QN 7A, conjunto 6, lote 1/2, a Administração Regional do Riacho Fundo II receberá a documentação no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou pelo e-mail [email protected]. Outra alternativa é entregar na sede da companhia, mediante agendamento prévio. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone: (61) 3214-1883.

Com informações de Agência Brasília