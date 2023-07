Mutirão GDF Presente passa 45 dias recuperando a cidade de São Sebastião

Mais de dez órgãos do governo participaram dos trabalhos que reforçaram segurança e mobilidade para os mais de 118 mil moradores da região

São Sebastião está de cara nova. Durante 45 dias, entre 19 de maio e 30 de junho, a região administrativa recebeu os serviços de zeladoria dos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF). No período, foram recolhidas 474,10 toneladas de lixo, utilizadas 212,116 toneladas de massa asfáltica e compactados 375.982 metros quadrados de vias não pavimentadas.

“Foram 45 dias na cidade de São Sebastião, que foi uma das que mais tiveram problemas no período pós-chuva no Distrito Federal. Como já havíamos feito o mutirão no Sol Nascente/Pôr do Sol, Ceilândia e Taguatinga, resolvemos fazer em São Sebastião e tivemos resultados excelentes”, destaca o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo. “A comunidade já reconhece que o governo esteve presente tanto na área urbana como na rural e que a cidade está recuperada”, acrescenta.

Uma das principais frentes de trabalho foi a recuperação asfáltica e das vias sem pavimentação, deterioradas após as fortes chuvas que castigaram a cidade no início do ano. “Começamos pela área rural que estava muito acidentada. Conseguimos levar um material muito bom do SLU [Serviço de Limpeza Urbana] a partir dos resíduo de construção civil [RCC], que dá uma firmeza maior na compactação, o que permite vias mais bem-preparadas”, completa José Humberto.

Resíduo de material de construção civil, doado pelo SLU, transforma vias sem pavimentação, devolvendo a trafegabilidade

Na área urbana, os serviços se concentraram na recuperação do asfalto com a substituição da massa asfáltica, melhoria da iluminação pública com troca de lâmpadas, limpeza e conservação de bocas de lobos, implantação de sinalização vertical e horizontal, pintura de meios-fios e paisagismo, com capina, roçagem e poda de árvores. Além disso, 19 equipamentos públicos da região passaram por manutenção, entre eles, quadras poliesportivas, de areia e de tênis, praças e pistas de skate.

Arte: Agência Brasília

“Dentro desses 45 dias, a gente atuou nas situações mais emergenciais de São Sebastião. Foram dias intensos de muito trabalho. Foi uma resposta do governo de imediato à população, para mostrar que estamos presentes e o nosso compromisso”, afirma o coordenador do Polo Sudoeste do GDF Presente, Leandro Cardoso.

Equipe fez a limpeza e a recuperação de bocas de lobo: dias intensos de muito trabalho

Para o administrador regional de São Sebastião, Roberto Medeiros Santos, o mutirão garantiu melhorias aos moradores da cidade, que está entre as que mais crescem no Distrito Federal. “Foi um trabalho muito bom para a comunidade no sentido da segurança, iluminação, limpeza e melhoramento das ruas”, diz. Segundo ele, apesar do fim da ação, os serviços rotineiros continuarão no local para alcançar outras demandas ainda necessárias na região administrativa.

Os trabalhos foram coordenados pelo Polo Sudoeste do GDF Presente – programa de responsabilidade da Secretaria Executiva de Cidades (Secid) –, em parceria com administração regional, Novacap, SLU, Detran, DER, Caesb, CEB, Vigilância Ambiental (Secretaria de Saúde) e secretarias de Administração Penitenciária (Seape) – por meio do projeto Mãos Dadas –, de Agricultura (Seagri) e de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Servidores fizeram a manutenção da sinalização vertical e horizontal em São Sebastião

Continuidade do programa

Lançado em janeiro deste ano, o Mutirão GDF Presente iniciou os trabalhos com 90 dias de ação em Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, com recuperação dos espaços públicos e das vias das cidades em uma ação integrada do governo. A iniciativa beneficiou 1,2 milhão de pessoas, número de habitantes das três regiões juntas.

A próxima versão do projeto deve ocorrer nas novas cidades do Distrito Federal. “Já estamos organizando o próximo mutirão. Temos demandas e provavelmente vamos nos concentrar nas novas cidades. Nossa expectativa é fazer na região de Arapoanga”, adianta José Humberto.

Com informações da Agência Brasília