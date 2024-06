Registros de elogios à Defensoria Pública do DF têm aumento de 170%

Um aumento de 170% nos elogios à Ouvidoria da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) foi registrado. Nos cinco primeiros meses de 2023, o setor que acolhe as demandas dos cidadãos registrou 154 enaltecimentos. No mesmo período deste ano, contabilizou 416.

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, o aumento dos elogios registrados pela Ouvidoria é um indicador extremamente positivo, que sinaliza uma relação mais estreita e positiva com os cidadãos, essencial para o fortalecimento da Justiça e da equidade social. “A ampliação dos enaltecimentos demonstra uma crescente satisfação dos assistidos com os serviços prestados pela DPDF, o que reflete diretamente na confiança e na credibilidade da instituição”, agradeceu.

A ouvidora-geral externa da DPDF, Patrícia Almeida, reforça que o dado é um reconhecimento do trabalho dos defensores públicos, dos servidores, dos colaboradores e dos estagiários, dedicados a proporcionar assistência jurídica de qualidade para a população vulnerável. “A Ouvidoria da DPDF é fundamental para a promoção da Justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos, atuando como um elo vital entre a população e a instituição, garantindo transparência, responsabilidade e melhoria contínua dos serviços”, afirmou.

Isabel Pereira procurou atendimento no Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde (NAJ/Saúde) da DPDF e elogiou o atendimento oferecido pela equipe. “Agradeço ao profissionalismo e desempenho da Defensoria que, em menos de dois meses, resolveu a minha causa. Todos da equipe foram bastante atenciosos com o meu processo”, comemorou.

Reconhecimento

Na semana passada, a Ouvidoria da DPDF lançou o projeto “Eu Reconheço Pro”, que enaltece os Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) da instituição que recebem elogios dos assistidos. O objetivo é proporcionar a valorização dos profissionais que prestam um bom serviço à população do Distrito Federal.

A proposta é que, a cada três meses, os três NAJs com mais elogios no período recebam certificados de reconhecimento. Além disso, serão produzidos vídeos institucionais com as equipes agraciadas.

Atendimentos ao cidadão

A Ouvidoria da DPDF é um canal de comunicação que visa aproximar a instituição do cidadão. Criada para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da DPDF, faz também a intermediação entre o assistido e a instituição, além de receber sugestões referentes à atuação da DPDF.

Os registros podem ser feitos por meio de requerimento eletrônico, ou pelo telefone 162, com ligação gratuita e atendimento nos dias úteis, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. A Ouvidoria da DPDF também realiza atendimentos por correspondência, que pode ser enviada para o Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Bloco G, Edifício Rossi Esplanada Business, sobreloja, Brasília/DF, CEP: 70.711-070 ou por e-mail, para o endereço eletrônico [email protected].

Outro canal de atendimento disponível para os assistidos é a plataforma de participação social do Governo do Distrito Federal (GDF): o ParticipaDF. Por lá, o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que pessoas físicas ou jurídicas encaminhem pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do DF. Também é possível consultar as respostas, recebê-las por e-mail, apresentar reclamações em caso de demora e entrar com recursos. A Ouvidoria da DPDF disponibiliza relatórios de gestão mensais e trimestrais que são entregues à Corregedoria-Geral da DPDF além dos anuais, que estão estão disponíveis neste link.

*Com informações da Agência Brasília