Mutirão de atendimento à população em situação de rua ocorre nesta quinta (20)

O 7º Mutirão de Atendimento à População em Situação de Rua (PopRuaJud), nesta quinta-feira (20), das 8h às 16h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, contará com o apoio da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF).

A DPDF prestará assistência jurídica e psicossocial ao longo do evento, com o apoio de uma das unidades móveis de atendimento itinerante da instituição.

“As ações itinerantes possibilitam que a instituição chegue a essas pessoas que mais precisam da assistência da DPDF com a estrutura necessária à garantia de seus direitos”, ressalta o defensor público-geral, Celestino Chupel.

*Com informações da Agência Brasília