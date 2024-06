Alunos de escolas públicas visitam seleção especial da 35ª Bienal de São Paulo

Nesta quarta-feira (19), estudantes de escolas públicas do Distrito Federal (DF) tiveram uma aula um pouco diferente. Fora dos colégios, os jovens puderam conhecer a seleção especial da 35ª Bienal de São Paulo – coreografias do impossível, no Museu Nacional da República (MUN). Os meninos que visitaram a exposição vieram do Centro Educacional São Francisco e do Centro de Ensino Fundamental Nova Betânia, ambos de São Sebastião.

“É raro a gente conseguir sair do nosso colégio, porque não temos todos esses passeios por estarmos em uma área rural. Está sendo muito divertido principalmente porque muda um pouco da nossa rotina”, falou a jovem Isabelle Prima, 12, aluna do sétimo ano do Centro de Ensino Fundamental Nova Betânia.

A mostra estará em exibição em Brasília até 25 de agosto, com entrada gratuita, e faz parte do programa itinerante, que alcança 14 cidades em 2024, sendo três no exterior. De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes, trazer a Bienal de São Paulo para Brasília estimula o consumo cultural entre os brasilienses e os que visitam a capital federal.

“A exposição é extremamente importante. Ela veio a Brasília por meio de uma parceria da Secec [Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF] com a Fundação Bienal de São Paulo e é simplesmente uma mostra da maior exposição de arte do país. Ficará no museu até agosto, viabilizando o acesso à arte de extrema qualidade e de forma gratuita. Levar esta exposição até os nossos alunos é mais uma das ações que temos para difundir verdadeiramente a cultura e fazê-la chegar a todos”, afirmou.

Empolgação

Para quem mora e estuda longe do perímetro urbano, foi motivo de muita empolgação poder visitar um dos pontos mais icônicos de Brasília e conhecer uma exposição vinda diretamente de São Paulo, como é o caso dos alunos do sétimo ano do Núcleo Rural Nova Betânia, em São Sebastião.

“Eu nunca tinha vindo aqui no museu. Estou achando uma experiência muito legal, tem umas artes bonitas, com uns traços interessantes. A obra que eu mais gostei foi a que precisa colocar um fone de ouvido, porque tem imagem e uma música bacana de se ouvir”, avaliou Fábio Daniel Rezende, de 12 anos.

Já a colega de turma Sophya Lopes, 12, disse que ficou animada quando soube que a aula do dia seria em um outro local fora da escola: “Eu estava muito empolgada para vir ver as artes. É interessante a gente sair da escola e conhecer um local novo, diferente do que estamos acostumados. Os desenhos que vi são muito bonitos também”, concluiu a aluna

Exposição

A capital federal está sediando a sexta exposição realizada fora do Pavilhão da Bienal de São Paulo no Ibirapuera, que conta com 13 participações artísticas.

Com um tema que propôs trabalhar a tensão nos espaços entre o possível e o impossível, o visível e o invisível, o real e o imaginário, a 35ª Bienal reuniu 1.100 obras de 121 artistas. A versão que chega a Brasília retoma a temática desenvolvida pelos curadores na mostra principal.

Para conferir a mostra, o MUN está aberto para visitação de terça a domingo, das 9h às 18h30.

*Com informações da Agência Brasília