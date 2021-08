Região norte do DF terá obras de fornecimento de água

Do dinheiro total, R$ 3.666.117,68 foram destinados a execução das obras e R$ 1.320.891,12 a aquisição da tubulação)

Cerca de R$ 4.987.008,80 foram investidos para que mais água chegasse a região norte do Distrito Federal. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) entrega neste mês de agosto as obras de ampliação do fornecimento de água para a região norte do Distrito Federal, com destaque para as cidades de Sobradinho e Planaltina. Do dinheiro total, R$ 3.666.117,68 foram destinados a execução das obras e R$ 1.320.891,12 a aquisição da tubulação), utilizando recursos próprios da Caesb e recursos da Tarifa de Contingência.

Serão beneficiados os moradores de Planaltina, Sobradinho, Setor Habitacional Taquari e Lago Norte. As obras tiveram início em junho de 2020. Foram feitas melhorias nas tubulações existentes, como a instalação de ventosas, construção e reforço de blocos de ancoragem das tubulações.

A obra incluiu ainda a ampliação da estação elevatória de água tratada do Lago Norte, possibilitando o aumento da capacidade de bombeamento de água dessa estação em cerca de 30%.

Também foi instalado um novo trecho da adutora [tubulação] de água tratada, em polietileno (Pead), o que permitirá trazer água proveniente do Lago Norte para o abastecimento da cidade de Sobradinho, reduzindo perdas e melhorando a qualidade e quantidade da água distribuída à população.

O gerente de Implantação de Obras Centro-Norte da Caesb, Guilherme Gobbi, acredita que “as obras foram importantes para melhorar a disponibilidade hídrica na região norte do Distrito Federal, além de proporcionar à área operacional da Companhia um maior controle do sistema de abastecimento de água da região”.

Histórico

Em 2020, a Caesb investiu R$ 240 milhões em obras de melhorias e modernização dos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, e disponibilidade hídrica. O plano de negócios da Companhia prevê que, até 2025, seja investido R$ 1,8 bilhão em expansão e melhorias dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em modernização da infraestrutura, em energias renováveis e tecnologia da informação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília