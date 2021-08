Projeto de estudantes do IFB concorre em concurso nacional

Os jovens são Carla Sanches, Wanderson Ferreira e Laura Catarina Ferraz. O trio desenvolveu um produto que reverencia os povos indígenas e as ancestrais redes ameríndias

Três estudantes do curso técnico de Móveis do Instituto Federal de Brasília (IFB), campus Samambaia, estão participando do concurso nacional de Design do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, com a peça de autoria própria chamada Alu.

Os jovens são Carla Sanches, Wanderson Ferreira e Laura Catarina Ferraz, estudantes do ensino médio. O trio desenvolveu o projeto de um banco-balanço com movimento lateralizado para uso de uma pessoa como proposta lúdica e Contemporânea o concurso.

Alu, Banco-balanço

Produzido em espaço acadêmico, o banco Alu é produto da busca por uma identidade regional que se afastasse da esfera estética e histórica brasiliense (local em que foi idealizado) e do empenho em reverenciar, a nosso modo, os povos indígenas e as ancestrais redes ameríndias, peças genuinamente sul-americanas multifuncionais, que originalmente eram fabricadas em cipó e materiais nativos.

Carla Sanches, Wanderson Ferreira e Laura Catarina Ferraz. Foto: Divulgação

Prêmio Design Museu da Casa Brasileira

Os três estudantes do curso de Móveis do IFB/Campus Samambaia participam da 32 edição do Prêmio de Design do Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, na categoria Mobiliário. A expectativa é de que os primeiros resultados sejam divulgados a partir de 14 de outubro pelo tradicional concurso. Além disso, o projeto de design dos estudantes estará disponível para visitação com outras peças do IFB no Museu de Artes de Brasília (MAB).

Exposição aberta no MAB

O protótipo do banco já compôs a exposição “Mobiliário Moderno e Contemporâneo: dois momentos do design de móveis da capital”, com curadoria dos Drs. Fernanda Freitas e Frederico Hudson, coordenadores do Núcleo de Pesquisa e Conservação e Restauro de Mobiliário do Instituto Federal de Brasília.

A exposição contou com peças, restauradas pelo IFB, dos renomados designers Sérgio Rodrigues e Jorge Zalszupin, e nomes contemporâneos como Samuel Lamas, entre outros, no Museu Nacional da República, em Brasília.

Hoje, a peça Alu faz parte do acervo permanente do Museu de Arte de Brasília (MAB) e, a parceria vai inaugurar a Oficina de Restauro do IFB no local para que os estudantes desenvolvam os trabalhos de restauro de Móveis.

A exposição já está aberta no MAB para visitação. Informações em www.ifb.edu.br