Região do Túnel de Taguatinga tem novo desvio

O motorista deverá pegar a esquerda para sair da via e utilizar a rampa recém construída do BRT para acessar a Avenida Elmo Serejo

A região onde está em andamento a construção do Túnel de Taguatinga terá, a partir deste sábado (1º), um novo desvio no trânsito no sentido Taguatinga/Ceilândia.

O desvio será implementado na altura do Edifício Comercial Royalle. O motorista deverá pegar a esquerda para sair da via e utilizar a rampa recém construída do BRT para acessar a Avenida Elmo Serejo. O atual semáforo existente na Avenida Samdu (sentido Norte/Sul) será reposicionado.

“Todo o percurso será sinalizado por barreiras new jersey”, explica o engenheiro Bruno Almeida, da Secretaria de Obras. “Optamos por colocar o desvio em funcionamento no sábado para não pegarmos os motoristas de surpresa em dias úteis, quando o tráfego de veículos é muito maior.”

Segundo o secretário de Obras, Luciano Carvalho, falta pouco para a liberação do túnel ao tráfego de veículos. “Uma dessas coisas que faltam é justamente a conclusão do trecho que vai fazer o encaixe da pista do túnel com a Elmo Serejo”, sinaliza. “Não temos como executar o serviço sem este desvio. Pedimos um pouco mais de paciência aos motoristas que serão diretamente impactados com a mudança.”

