GDF divulga horários de funcionamento durante a Copa do Mundo

O Governo do Distito Federal (GDF) publicou, nesta quinta-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF), os horários de funcionamento da administração pública direta e indireta durante a primeira fase dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Os jogos no Catar começam no dia 20 de novembro, mas a estreia da Seleção Brasileira é apenas no dia 24, contra a Sérvia, às 16h. Segundo a decisão, neste dia, o governo apenas funcionará das 8h às 14h.

O próximo jogo ocorre no dia 28, contra a Suíça, às 13h. Sendo assim, o GDF considera como ponto facultativo.

Por último, o terceiro jogo ocorre no dia 2 de dezembro às 16h, contra Camarões. Neste dia, a administração funcionará das 8h às 14h.

Sobre os outros jogos, o documento afirma que os horários de expediente serão informados à medida que a seleção avance na classificação e nas próximas fases.

Ainda assim, a decisão deixa claro que as áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização

tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, de limpeza urbana, não estão inclusas e deverão seguir as instruções das respectivas chefias.