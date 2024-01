Gestores reforçam integração para atendimento em urgências

A Portaria Conjunta nº 40/2018 consolida o Serviço Unificado de Atendimento Pré-Hospitalar (Suaph) no atendimento de urgências e emergências

As secretarias de Saúde e de Segurança Pública uniram reforços, nessa quarta-feira (17), para aprimorar a integração entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Serviço Hospitalar de Emergência (SHE) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Um dos pontos centrais do encontro foi a busca por estratégias que assegurem ao paciente um atendimento eficiente e pontual. Entre as medidas consideradas, destaca-se a melhoria na comunicação entre os profissionais da SES-DF e do CBMDF no momento do encaminhamento do paciente para a unidade de saúde mais adequada para atender as necessidades específicas.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, ressaltou a importância da parceria. “Estamos unindo forças para aprimorar nosso sistema de atendimento pré-hospitalar. Com essa integração entre a SES-DF e o CBMDF, buscamos garantir uma resposta mais eficiente e coordenada em situações de urgência e emergência no Distrito Federal”, afirmou.

Também presente na reunião, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, expressou otimismo em relação à colaboração. “Para mim, o mais importante aqui é ver que estamos realmente buscando soluções conjuntas. Comprometo-me a contribuir para a evolução do sistema e, no que for possível, trabalhar fortemente para continuar nesse processo de construção.”

Durante o encontro, o diretor do Samu, Victor Arimateia, destacou a evolução da integração e os desafios enfrentados ao longo dos anos. “A parceria entre a SES, por meio do Samu, e o Corpo de Bombeiros do DF é reconhecida como um exemplo de iniciativa a ser fomentada em outros estados”, ressaltou.

Um dos representantes do CBMDF, major Leonardo Tizzo, destacou a evolução na comunicação entre as instituições. “Com uma comunicação mais eficaz, podemos prevenir conflitos e oferecer um atendimento mais eficiente aos pacientes”, apontou.

A secretária de Saúde aproveitou a ocasião para mobilizar os servidores nas ações de combate à dengue realizadas no DF. “Planejamos abrir tendas de atendimento à dengue e começaremos as ações em Ceilândia, Samambaia, Brazlândia e na Região Centro-Sul. A parceria entre Samu e Bombeiros será fundamental para prestar assistência à população nessas localidades”, adiantou.

Integração

A Portaria Conjunta n°40/2018 institui o Serviço Unificado de Atendimento Pré-Hospitalar (Suaph) no Distrito Federal. O documento estabelece a integração entre a SES-DF e o CBMDF para oferecer atendimento em urgências e emergências por meio da infraestrutura, recursos humanos, materiais, insumos e equipamentos de ambos os serviços.

A portaria abrange desde a organização da Central de Regulação até protocolos de atuação conjunta, insumos e recursos. “Estamos intensificando a análise para identificar áreas de aprimoramento. Mudanças ocorreram desde 2018, e estamos comprometidos em revisar e alinhar as ações conforme as diretrizes da portaria”, explicou a gerente de Atenção Pré-Hospitalar do Samu, Vanessa Rocha.

