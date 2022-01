Onça que fugiu é encontrada dentro de zoológico

Ainda de acordo com o zoológico, a todo momento o animal ficou dentro do espaço, sob supervisão da equipe interna e da Polícia Militar Ambiental

Na tarde deste sábado (08), a onça-parda que fugiu de seu recinto no Jardim Zoológico de Brasília foi encontrada dentro das dependências. O animal fugiu nesta manhã e todos os visitantes tiveram que ser evacuados.

Após ser encontrada, a onça foi levada para observação pelos médicos veterinários da unidade. “A operação de resgate seguiu com o propósito de garantir a segurança e a integridade física dos funcionários e dos animais do plantel e foi concluída com sucesso. A FJZB ressalta que a diretoria se reunirá nos próximos dias para investigar o ocorrido e as medidas necessárias a serem tomadas”, informou.

Ainda de acordo com o zoológico, a todo momento o animal ficou dentro do espaço, sob supervisão da equipe interna e da Polícia Militar Ambiental.

O espaço será reaberto neste domingo (09), com toda a segurança necessária, segundo o zoo.

O animal tem quatro anos e, desde filho, é criada no zoológico. Chegada em 2018 à capital, é exatamente por ter crescido no espaço e sob cuidados humanos, que ela é um animal manso e habituado com a equipe.