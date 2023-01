Recuperação de carro clonado termina em tiroteio na BR-020

Após diversas ordens de parada, os dois ocupantes do carro desceram já atirando contra os policiais, que atiraram de volta

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, no início da tarde desta segunda-feira (16), um carro clonado que estava sendo utilizado para comercialização de armas de fogo dentro e fora do DF.

Segundo a corporação, após a denúncia sobre o veículo, as equipes intensificaram as patrulhas na região de Planaltina. Por volta do 12h30, o carro foi avistado na BR-020 e começou uma perseguição.

Após diversas ordens de parada, na altura do Km 51 da via, os dois ocupantes do carro desceram já atirando contra os policiais, que atiraram de volta.

Os dois suspeitos foram alvejados. Um deles foi socorrido com vida e levado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP). O outro faleceu no local.

Duas pistolas foram apreendidas e apresentadas na 16ª Delegacia de Polícia.