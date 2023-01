Cinco regiões ficarão sem água nesta terça-feira

Segundo a Caesb, o fornecimento será interrompido para realização de melhorias no sistema de abastecimento

As regiões de Sobradinho, Paranoá, Itapoã, Lago Norte e Planaltina ficarão sem água nesta terça-feia (17).

Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o fornecimento será interrompido para realização de melhorias no sistema de abastecimento.

Em Sobradinho, a suspensão ocorrerá das 8h às 18h na Vila Bavesi, para melhoria do sistema de abastecimento.

No Paranoá, o corte será das 7h às 23h59 em toda a cidade, com exceção do Paranoá Parque. A Caesb informa que o Hospital Regional do Paranoá será abastecido por caminhões-pipa.

No Itapoã, também das 7h às 23h59, a suspensão no fornecimento atingirá toda a cidade, inclusive Sobradinho dos Melos e condomínios Entrelagos, Novo Horizonte e La Font.

Já no Lago Norte, ainda nessa faixa de horário, o corte no fornecimento se dará na SMLN Quadra 13, SMLN MI Trecho 7 (chácaras), SMLN MI Trecho 13 (chácaras) e Usina Hidrelétrica da Barragem do Paranoá.

Em Planaltina, a Caesb cuidará da melhoria do sistema de abastecimento. Para isso, o fornecimento de água será interrompido das 7h às 23h59 nas seguintes localidades: SLE Quadra 10 e 20 (Pombal), SLE Quadra 18 a 24 (Buritis 4), quadras 1 a 21 do Conjunto F do Arapoanga, SLE Quadra 5 Área Especial (Horta Comunitária), SLE quadras 1 a 6 (Vila Buritis), Vila Vicentina e Setor Hospitalar (Hospital Regional de Planaltina).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia recomenda que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

As informações são da Agência Brasília