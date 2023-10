Recadastramento de inscritos para fila de creches é aberto

Durante este mesmo período ficarão suspensos os encaminhamentos das crianças para vagas em creches da SEEDF

A partir desta segunda-feira (16), pais e responsáveis já inscritos na lista de espera de vagas em creches públicas do Distrito Federal poderão realizar o recadastramento para a atualização das informações dos inscritos de acordo com o novo Manual das Creches.

A ação do recadastramento será promovida até o dia 16 de novembro. Durante este mesmo período ficarão suspensos os encaminhamentos das crianças para vagas em creches da SEEDF. Finalizado o prazo de suspensão, a atividade de encaminhamento será retomada. A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), por meio da Portaria nº 1.029.

A forma de recadastramento pode variar de acordo com a Coordenação Regional de Ensino (CRE) em que o responsável aguarda uma vaga. Veja abaixo como cada regional irá realizar a atualização dos dados:

Brazlândia

O recadastramento será feito por agendamento.

A CRE entrará em contato por e-mail ou telefone e marcará a data para entrega dos documentos, de acordo com a etapa de cada criança.

Telefone para dúvidas: 3901-8304.

Ceilândia

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, às 8h.

Telefone para dúvidas: 3901-5942.

Gama

O recadastramento será feito por ordem de chegada.

Telefone para dúvidas: 3901-8089.

Guará

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, por turno (8h e 14h).

Telefone para dúvidas: 98187-5823.

Núcleo Bandeirante

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, de acordo com o setor escolhido no momento da inscrição.

→ 16/10 – Candangolândia

→ 17/10 – Núcleo Bandeirante

→ 18 a 23/10 – Riacho Fundo

→ 24 a 26/10 – Riacho Fundo II

Telefone para dúvidas: 3797-3607.

Paranoá

O recadastramento será feito por agendamento.

A CRE entrará em contato por e-mail, WhatsApp e telefone marcando a data para entrega dos documentos de acordo com ordem alfabética.

Telefone para dúvidas: 3901-7549.

Planaltina

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, por turno (8h e 13h), e o atendimento será dividido por etapa.

→ 16 a 27/10 – Maternal I e II

→ 30/10 a 16/11 – Berçário I e II

Telefone para dúvidas: 3901-4468.

Plano Piloto

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, às 8h, e o atendimento será dividido por etapa.

→ 16 a 20/10 – Berçário I

→ 23/10 a 1/11 – Berçário II

→ 6 a 8/11 – Maternal I

→ 9 a 16/11 – Maternal II

Telefone para dúvidas: 3901-2636.

Recanto das Emas

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, por turno (8h e 13h), e o atendimento será dividido por etapa.

→ 16 a 20/10 – Berçário I e II

→ 23 a 27/10 – Maternal I e II

Telefone para dúvidas: 3901-1548.

Samambaia

O recadastramento será feito por distribuição de senhas, por turno (8h e 14h), e o atendimento será dividido por etapa.

→ 16 e 17/10 – Berçário I

→ 18/10 – Maternal I

→ 19 e 20/10 – Maternal II

→ 23 a 27/10 – Berçário II

Telefone para dúvidas: 3901-7951.

Santa Maria

O recadastramento será feito por agendamento.

A CRE entrará em contato por e-mail ou telefone e marcará a data para entrega dos documentos de acordo com a idade da criança.

Telefone para dúvidas: 3901-6594.

São Sebastião

O recadastramento será feito por agendamento.

As famílias receberão o comunicado por e-mail com a data e horário para entrega dos documentos.

Telefone para dúvida: 9928-2366.

Sobradinho

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, por turno (8h e 13h).

Telefone para dúvidas: 3901-7951.

Taguatinga

O recadastramento será feito com distribuição de senhas, por turno (8h e 13h), e o atendimento será dividido por etapa.

→ 16 a 20/10 – Berçário I

→ 23 a 27/10 – Berçário II

→ 6 a 10/11 – Maternal I

→ 13 e 14/11 – Maternal II

Telefone para dúvidas: 3901-8303.

As informações são da Agência Brasília