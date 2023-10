Colisão entre veículos atrapalha o trânsito na W3 Norte

Durante o atendimento, as faixas de rolamento da W3 Norte foram parcialmente interditadas, e a PMDF foi acionada pra cuidar do fluxo

A manhã começou tumultuada para quem precisou passar pela W3 Norte, próximo ao edifício Radio Center. Uma colisão entre dois carros acabou atingindo também o semáforo do local, provocando transtornos ao trânsito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 9h, com três viaturas.

Um Hyunday modelo HB20, que era conduzido por uma senhora de 59 anos, bateu em um Renault Duster, onde estava uma senhora de 71 anos e, após a colisão, acabou atingindo o semáforo. Apesar da violência do impacto, ambas as motoristas foram atendidas no local e não precisaram de transporte para o hospital.

Durante o atendimento, as faixas de rolamento da W3 Norte foram parcialmente interditadas, e a PMDF foi acionada pra cuidar do fluxo de veículos.