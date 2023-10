Atenção: última parcela do IPTU começa a vencer nesta segunda

O recurso é usado para manutenção dos serviços públicos, e o pagamento segue o dia da semana e o último algarismo da inscrição do imóvel

A sexta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) começa a vencer nesta segunda-feira (16) e se encerra na sexta-feira (20). O pagamento segue, em ordem crescente, o dia da semana e o último algarismo da inscrição do imóvel.

Desta forma, na segunda-feira (16), o vencimento é para as inscrições com finais 1 e 2. De terça a sexta devem ser quitadas as parcelas de inscrições com os finais 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8; e 9 e 0, respectivamente.

Caso o contribuinte não tenha o boleto em mãos, é possível emiti-lo para efetuar o pagamento via portal de serviços da Receita ou pelo aplicativo Economia DF.

“O pagamento do IPTU é fundamental para o funcionamento do Distrito Federal. O recurso é usado para manutenção dos serviços públicos, como educação, saúde e infraestrutura, para que continuem funcionando adequadamente. É a participação direta do contribuinte no desenvolvimento do DF e na promoção de uma melhor qualidade de vida para nossa população”, destaca o secretário de Fazenda, José Itamar Feitosa.

Com informações da Agência Brasília