Ampliação da Terceira Faixa da BR-020 vai impactar meio milhão de pessoas

Aviso de Licitação foi publicado no DODF desta sexta-feira. Defensor da obra, com grande histórico de trabalho por essa melhoria, Claudio Abrantes agradece Ibaneis Rocha

Uma notícia ansiosamente esperada pelos moradores da área da Saída Norte do DF, foi publicado o Aviso de Licitação da Terceira Faixa da BR-020, no trecho entre o Balão do Colorado e Planaltina. A publicação saiu no Diário Oficial do Distrito Federal da última sexta-feira (29/9).

Um dos defensores dessa melhoria, com grande histórico de luta por ela, o secretário de Cultura do Distrito Federal, deputado suplente Claudio Abrantes, comemorou a publicação do DODF. Ele endereçou agradecimentos ao governador e ao DER-DF, na figura de seu presidente. “Agradeço a Ibaneis Rocha pela parceria de sempre e ao amigo Fauzi Nacfur Jr., com quem estive inúmeras vezes tratando sobre essa obra”, recordou.

“São vidas, famílias inteiras que passarão a ter mais conforto, dignidade e segurança em seus deslocamentos, valorização aos condutores e passageiros dos cerca de 80 mil veículos que utilizam a Saída Norte diariamente”, observou Claudio Abrantes. Pelo menos meio milhão de moradores devem ser impactados positivamente com essa melhoria da pista.

Durante seus mandatos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sobretudo no mais recente (2019/2022), Claudio Abrantes vem tratando desse assunto em diversas frentes. No aspecto político, ele é autor de várias indicações, junto ao Executivo, pela obra. Abrantes também protagonizou reuniões com o com o governo, com o DER-DF e diversos outros órgãos em busca dessa conquista.

Do ponto de vista orçamentário, enquanto parlamentar Claudio Abrantes também tem um histórico de luta por recursos para a obra, incluindo parcerias, inclusive junto à esfera federal. No aspecto técnico, provocou estudos de engenharia e de viabilidade para que a terceira faixa viesse a se concretizar.

“Ponto a ponto, vamos vendo as melhorias chegando à Saída Norte, e comemoramos cada uma delas, pois são sementes que plantamos, junto à nossa população e ao lado do governador Ibaneis, que vêm dando importantes frutos”, disse Claudio Abrantes. Uma dessas conquistas, por exemplo, é o recentemente entregue Viaduto de Sobradinho, cuja inauguração contou com a participação do secretário de Cultura, dada a sua luta por essa benfeitoria.

De acordo com o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial, o valor estimado da obra é de R$ 31.746.160,67. A futura Terceira Faixa terá início no entroncamento com a DF-003 (Epia), desde o Balão do Colorado, passando por Sobradinho, com término na Avenida Independência, uma das principais de Planaltina e que também é uma entrada da cidade.

“Esse momento não é apenas de esperança para nossa população, mas também da certeza de que o DF está melhorando. De minha parte, ficam sempre a gratidão e o compromisso”, finalizou Claudio Abrantes.