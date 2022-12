Racha: motorista é condenado pela morte de três pessoas

O segundo carro acabou perdendo o controle e, de forma violenta, colidiu com um poste

O Tribunal de Júri de Brasília condenou um homem a 20 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado durante a aposta de “racha”.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em 6 de outubro de 2007, Marcello Costa Sales participou de um racha na Ponte Juscelino Kubistchek e bateu em um outro carro que transitava no local.

O segundo carro acabou perdendo o controle e, de forma violenta, colidiu com um poste. O motorista e dois passageiros do carro foram lançados para fora do veículo. As três vítimas faleceram.

Para o MPDFT, ao aceitar participar da disputa, Marcello teria concorrido para a morte das três pessoas. Sendo assim, a promotoria pede a condenação pela prática dos delitos previstos por três vezes.

Ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz Presidente observou que as circunstâncias são graves. “A uma, porque praticado em concurso de pessoas, ainda que a um acusado tenha sido imputado autoria e a outro a participação. A duas, porque houve evasão após a colisão, sem qualquer tipo de prestação de socorro”, registrou.