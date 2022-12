Segundo bloco do FAC 2022 divulga contemplados

Edital disponibiliza recursos de R$ 31,3 milhões para o desenvolvimento das mais diversas manifestações culturais do DF

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou, nesta quinta-feira (15/12), a lista com os 197 projetos contemplados no segundo bloco do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2022. Batizado Brasília Multicultural II, o edital disponibiliza recursos de R$ 31,3 milhões para o desenvolvimento das mais diversas manifestações culturais nos quatro cantos do DF.

Confira a lista completa com o resultado final.

Somado à primeira etapa, que teve os resultados finais divulgados na semana passada, o FAC completa R$ 63,3 milhões em investimentos na cultura do DF só em 2022, fomentando um total de 475 projetos. “Nós transformamos a gestão do FAC, fazendo com que ele se tornasse o mais robusto do país. Mas mais importante que isso: possibilitamos a descentralização e a inclusão de diferentes agentes culturais”, celebra o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. “É fundamental que o FAC seja entendido como um fundo de investimento no Distrito Federal, capaz de alavancar todo o setor da economia criativa.”

Foram inscritos 1142 projetos culturais para concorrer ao FAC Brasília Multicultural II, que contou com duas categorias: Cultura em Todo Canto, destinado a atender oito macrorregiões, ampliando o alcance do fomento para ações de fora do Plano Piloto; e Cultura de Todo Jeito, para projetos de 16 diferentes linguagens ou ações culturais, englobando desde projetos educativos, publicações, ações de formação e qualificação, eventos, manutenção de grupos artísticos e, ainda, a circulação externa de projetos.

Na categoria Cultura em Todo Canto foram 137 projetos contemplados, entre os 765 inscritos. Já para Cultura de Todo Jeito, dos 378 projetos inscritos, 60 foram contemplados. “Uma das novidades deste edital foi a ampliação da área destinada aos projetos educativos. Dos seis espaços culturais previstos, quatro foram contemplados, garantindo mais atividades em diferentes espaços culturais da Secretaria no próximo ano”, conta Mariana Resende, subsecretária substituta de Fomento e Incentivo Cultural da Secec.

Todos os proponentes identificados como “ADMITIDOS” ou “ADMITIDOS COM GLOSA” terão 30 dias corridos, contados a partir do dia 19/12, para comprovar o atendimento aos requisitos descritos no Edital nº 18/2022, enviando uma série de documentos descritos no resultado final para o formulário online disponível no site do FAC. O agente cultural que não cumprir os prazos previstos terá seu processo arquivado.