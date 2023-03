Quiosque pega fogo no setor de Autarquias Sul

O local ficou aos cuidados da proprietária

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 05h55 desta terça-feira (21). Chegando ao local, a equipe deparou-se com considerável volume de fumaça e fogo, proveniente de um quiosque.



Imediatamente, os bombeiros iniciaram o combate às chamas que estavam concentradas em todo o interior do quiosque, não havia divisão de ambiente interno.





As chamas consumiram o forro de PVC, a geladeira e algumas mesas e cadeiras plásticas. O incêndio foi controlado, evitando que atingisse outras estruturas e móveis no interior no quiosque.



A propietária do quiosque, uma senhora de 60 anos, chegou ao local e dispensou o serviço de Perícia de incêndio do CBMDF.