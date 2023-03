Aulão da Inclusão estreia domingo (26) no Parque da Cidade

O Dia Internacional da Síndrome de Down faz referência aos três cromossomos do par 21 que caracterizam essa condição genética

No próximo domingo (26), em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down (21 de março), a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) vai promover a primeira edição do Aulão da Inclusão, a partir das 9h30, no Estacionamento 10 do Parque da Cidade. A ação contará com atividades variadas de ginástica, psicomotricidade e gincana, entre outras.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Julio Cesar Ribeiro, entende que o esporte é um aliado para a qualidade de vida das pessoas com deficiência. “Nossa prioridade é fomentar a conscientização e mostrar para a sociedade que pessoas com síndrome de Down podem executar qualquer tarefa, inclusive no esporte”, afirma.

O Dia Internacional da Síndrome de Down faz referência aos três cromossomos do par 21 que caracterizam essa condição genética. “A secretaria apoia e prioriza as políticas públicas voltadas ao esporte para pessoas com deficiência e entende que o esporte tem o papel central de unir e incluir o cidadão, além de contribuir para sua saúde física e mental”, reforça o secretário.

Responsável pela organização de eventos paradesportivos da SEL, Marcela Parsons, ressalta a importância da conscientização: “Esse primeiro evento é muito importante para conscientizar as pessoas sobre a importância do esporte na vida de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down. O esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão”.

Com informações da Agência Brasília