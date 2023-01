Quiosque pega fogo em Pesque e Pague na DF-205

De acordo com a proprietária do local, o sistema de câmeras de segurança flagrou um homem provocando o incêndio

Um quiosque de um Pesque e Pague, na DF-205, pegou fogo durante a madrugada deste sábado (21).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe se deparou com muito fogo e fumaça.

Imediatamente os militares iniciaram o combate às chamas. Nenhuma outra parte do Pesque e Pague parecia ter sido atingida pelo fogo.

De acordo com a proprietária do local, o sistema de câmeras de segurança flagrou um homem provocando o incêndio.

A perícia do CBMDF e da Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas. O local ficou aos cuidados da dona. Não houve vítimas.