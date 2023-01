GDF recupera vias de acesso a escolas rurais

As dez regiões contam com 81 escolas rurais. Segundo o titular da Secretaria de Governo, o trabalho já começou nas áreas norte e leste do DF

O GDF Presente e a Novacap estão recuperando vias sem pavimentação que dão acesso a escolas rurais em dez regiões administrativas do Distrito Federal. Os trabalhos estão sendo feitos em Brazlândia, Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. Trata-se da preparação das estradas para o retorno do período letivo, que começa em fevereiro.

“No dia 13 de fevereiro começam as aulas. Por uma questão de necessidade, é preciso melhorar as condições para que alunos, professores e todos os usuários cheguem às escolas”, afirma o secretário de Governo, José Humberto Pires. “Pelo fato de o programa Caminho das Escolas não alcançar todo o Distrito Federal, embora já tenhamos asfaltado várias áreas, solicitei ao secretário das Cidades, Valmir Lemos, que, junto aos polos, fizesse uma revisão em todas as estradas de acesso a unidades de ensino rurais e atuasse naquelas vias em condições mais precárias.”

As dez regiões contam com 81 escolas rurais. Segundo o titular da Secretaria de Governo, o trabalho já começou nas áreas norte e leste do DF. As próximas localidades a passarem por revisão nas estradas de acesso a escolas rurais são as regiões oeste e sul.

“Várias escolas estão na área rural, todas foram mapeadas e os coordenadores dos polos estão visitando as rodovias para identificar aquelas que precisam de obras”, informa o secretário. “O governo está preparando as áreas rurais para que as pessoas possam circular com mais tranquilidade. Devido ao período de chuvas, muitas estradas foram danificadas e estamos trabalhando para que as pessoas transitem com segurança.”

“A determinação da Secretaria de Governo é que todos os locais devem ser vistoriados pelos coordenadores dos polos, fazendo um relatório; e, havendo necessidade de intervenção em alguma área, os polos devem requerer o trabalho e acompanhar sua execução. Esperamos terminar isso até o final deste mês”, sinaliza Valmir Lemos.

De acordo com o responsável pelo Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso, além das vias recuperadas na quinta-feira, outros pontos na região também receberão obras de manutenção, como as escolas rurais Jataí, no Núcleo Rural Barreiros, São Bartolomeu e Aguilhada, todas em São Sebastião. “Em primeiro lugar, nós fazemos a vistoria nas vias; quando identificamos os pontos que precisam de manutenção, realizamos o serviço. Devido às chuvas, não é possível fazer obras ao longo de toda uma estrada. Os trabalhos atendem apenas problemas pontuais”, explica.

As informações são da Agência Brasília