PMDF apreende armas em três cidades nesta sexta

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, nesta sexta-feira (20), quatro armas de fogo em três regiões diferentes do DF. Três suspeitos foram detidos, entre eles um menor de idades.

Lago Norte

O primeiro caso foi no Lago Norte, onde militares da Rotam viram um homem saindo de um matagal no Núcleo Rural Bananal e o abordaram.

Com o suspeito foi encontrada uma garrucha calibre 22 na cintura.

Segundo o homem, ele mantinha a arma por precaução, já que seu irmão teria sido assassinado há dois anos e ele tinha medo de também ser morto.

Por não ter registro, ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia e autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Gama

O segundo caso foi no Setor Sul do Gama, onde militares, com o auxílio do Batalhão Policial de Cães (BPCães), abordaram um homem com uma arma arsenal com duas munições, uma outra calibre 38 com munições, um estilete, uma faca, celulares e comprimidos de um remédio utilizado para o tratamento de epilepsia e transtorno bipolar e para a prevenção de enxaquecas.

Ele também não tinha porte ou posso de arma de fogo e foi levado para a delegacia, onde foi constatado que o suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas.

Planaltina

A última arma foi encontrada em Planaltina, com um adolescente que portava um revólver calibre 32 com seis munições e 20 porções de maconha.

O menor de idade acabou confirmando que realizava tráfico na região e que a arma era para defesa. Ele foi encaminhado para a DCA, onde foram registrados os atos infracionais de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.