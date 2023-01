Carro bate contra caminhão na BR-080 e motorista morre

Ao chegar no local, as equipes encontraram o homem, de aproximadamente 50 anos, já morto e preso às ferragens

Um motorista faleceu na noite de ontem (20), após colidir contra um caminhão na BR-080, próximo à Brazlândia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, as equipes encontraram o homem, de aproximadamente 50 anos, já morto e preso às ferragens. O motorista estava sozinho no carro.

O motorista do caminhão, no entanto, não se machucou e recusou ser transportado para o hospital.

A corporação não tem mais informações sobre a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).