Quatro regiões ficarão sem energia nesta quarta-feira (22)

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem avisos prévios

As regiões do Park Way, Riacho Fundo, São Sebastião e Gama ficarão sem energia nesta quarta-feira (22).

Segundo a Neoenergia Distribuição Brasília, serão realizados serviços de poda de árvores, lançamento de cabos, substituição do condutor de baixa tensão do transformador e encabeçamento da rede.

Caso os serviços sejam finalizados antes dos horários previstos, as redes serão reestabelecidas sem avisos prévios.

Veja horários e locais:

Park Way

Horário: 7h às 14h

7h às 14h Locais: Quadra 26, Conjunto 6, Lote 1

Riacho Fundo

Horário: 7h30 às 14h

7h30 às 14h Locais: DF-075, Instituto de Gestão Estratégica

São Sebastião

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 8h30 às 16h

8h30 às 16h Locais: Morro da Cruz: chácaras 19 (Rua 3, casas 24 e 32; Rua 4, lotes 21, 30, 31-A), 21 (Rua 4, Casa 19), 33 (Rua 4), 52 e 54, 60, 62, 66, 72, 75, 77; Avenida Principal, quadras 1 (Lote 1), 4 (Rua 1, casas 2, 7 e 10; casas 23, 48, 51, 52 e 54), 6 (Rua 1, Casa 13, Conjunto 2, Lote 58, Lote 18, Rua 3, lotes 1-A e 8/17), 19 (Rua 4, casas 15, 21, 22, 23, 24, 26-A, 27, 30, 31-B, 36, 38, 41 e 42; Rua 5, Casa 4-B, Rua 14, Lote 28, Rua 15, Casa 6), 33 (Rua 4, Casa 95, Rua 1) e 59 (Rua 4, Lote 17, Chácara 19)

Gama