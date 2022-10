Quatro pessoas são presas por porte de arma branca em operação na Asa Sul

Nesta quarta-feira, 05, uma operação conjunta realizada entre a PCDF e PMDF esultou na prisão de quatro pessoas por porte de arma branca

Na noite desta quarta-feira, 05, uma operação conjunta realizada entre as Polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF) do Distrito Federal resultou na prisão de quatro pessoas por porte de arma branca.

Batizada de Operações Anjos da Noite, a ação aconteceu na Asa Sul e tinha como objetivo tirar de circulação armas e drogas na região, bem como diminuir a criminalidade.

Segundo as polícias, nos últimos meses, houve aumento nas ocorrências de homicídio e tentativa de homicídio com uso de arma branca envolvendo moradores em situação de rua. Conforme as investigações esse crimes ocorrem, muitas vezes, por disputa de território e drogas.