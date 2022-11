Quase 130 vagas de trabalho são oferecidas nesta terça (29)

O maior salário é de R$ 5.000, com uma vaga para o cargo de inspetor de qualidade, na Asa Sul

Um total de 126 vagas de emprego será oferecido nesta terça-feira (29) pelas agências do trabalhador do Distrito Federal. Grande parte em áreas de serviços, como transporte e alimentos. O maior salário é de R$ 5.000, com uma vaga apenas para o cargo de inspetor de qualidade, na Asa Sul. O proponente deve ter curso superior nas áreas de engenharia de produção ou administração.

O profissional dessa área é responsável por realizar ensaios, medições e testes de controle das condições dos produtos, obedecendo as normas e padrões estabelecidos dentro das especificações técnicas.

No Setor de Habitações Individuais Norte e Sul, estão abertas duas vagas para encarregado de obras, com salário de R $ 4.500 mais benefícios. Os interessados em concorrer a uma delas devem ter o ensino fundamental completo.

Para quem tem habilidade para assar carne, mexer com chapa, temperar assados, são oito vagas de churrasqueiro em Águas Claras, Guará e Vicente Pires, com salários entre R$ 1.212 e R$ 1.700. E jardineiros desempregados podem tentar uma chance na Asa Sul: há três vagas para quem tem o dom do dedo verde, com proventos de R$ 1.359 mensais, sendo obrigatório o ensino fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.