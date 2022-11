Arapoanga sem água nesta terça (29)

Das 8h às 23h59, o fornecimento será suspenso em toda a região, exceto no Conjunto F, das quadras 1 a 21

O Arapoanga terá o fornecimento de água suspenso nesta terça-feira (29). A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará melhorias no sistema de abastecimento da região.

A falta de água vai afetar todo o Arapoanga, exceto o Conjunto F, das quadras 1 a 21. A interrupção está prevista para ser iniciada às 8h e deve seguir até as 23h59.

A Caesb informa, ainda, que toda unidade deverá contar com caixa d’água correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento. Mais informações pelo número 115.