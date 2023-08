QualificaDF Móvel capacita mais de 800 alunos

O projeto tem o objetivo levar capacitação à população do Distrito Federal percorrendo as diversas regiões administrativas

Cerca de 880 alunos graduaram, na manhã desta quinta-feira (31), na 8ª Etapa do QualificaDF Móvel e agora estão capacitados em cursos como atendente de farmácia, desingn gráfico e auxiliar administrativo. Nesta edição, as carretas visitaram Santa Maria, Brazlândia, São Sebastião e Ceilândia.

O projeto tem o objetivo levar capacitação à população do Distrito Federal percorrendo as diversas regiões administrativas. O programa contribui para a inclusão no mercado de trabalho e desenvolvimento econômico.

Esta etapa ofereceu cursos de auxiliar de recursos humanos, atendente de farmácia, administração de serviços hospitalares, cuidador/atendente de pet shop, operador de microcomputador (informática básica), auxiliar administrativo, design gráfico e manutenção de aparelhos de celulares.

“O QualificaDF Móvel vai às cidades. Nós levamos as carretas para que o aluno não precise usar um transporte. Além de sair do curso qualificado de maneira gratuita, o aluno se capacita e ainda recebe todo o material e equipamento”, defendeu a subsecretária de Qualificação Profissional de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Lucimar Pinheiro de Deus.

Vida nova

A zeladora Maria Fernandes do Couto, 66 anos, concluiu o curso de operador de microcomputador e, na edição passada, o de operação de celular, em Brazlândia. Para ela, após as capacitações, o desejo é que novas oportunidades profissionais sejam encontradas.

“Eu pretendo trabalhar na área. O curso de celular foi o mais legal para mim. Eu aprendi mesmo. Eu trabalhava como era zeladora e agora, com certificado, espero que se abram novas oportunidades”, afirmou.

O primeiro certificado de capacitação entregue à estudante Raissa Soares, 17 anos, quando ela concluiu o curso de administração em serviços hospitalares, em Santa Maria. De acordo com ela, a qualificação foi importante para aprender sobre funções de trabalho.

“Eu achei o curso incrível e a professora também. Foi uma forma de aprendizagem diferenciada. O curso foi muito interessante, adquiri um conhecimento muito grande para mim”, compartilhou.

O empresário Salvatore Stracquadanio é responsável pela ITC Brasil Telecomunicações. Ele já empregou mais de 30 alunos que concluíram o curso de telemarketing que, hoje, são contratados com carteira assinada, remuneração de R$ 1.480, comissão por desempenho e mais benefícios, como vale transporte e vale alimentação.

“Essa iniciativa do GDF é excelente. Quando a gente precisa de pessoa qualificada, é necessário ter tempo para dar treinamento. Ao receber pessoas já qualificadas, elas chegam preparadas e sabem como fazer venda”, declarou. “Na prática, podemos ver que o curso é realmente de qualidade”, elogiou.

