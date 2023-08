Circuito Cultura abre seleção para músicos e bandas de Planaltina e Sobradinho

Concurso vai premiar artistas locais com quantia em dinheiro

O Circuito Cultura, realizado pelo OMNI Instituto de Desenvolvimento Social, está selecionando bandas de Sobradinho e Planaltina para se apresentarem nos eventos do projeto. As inscrições são feitas no site do concurso de maneira gratuita.

Serão selecionados 20 artistas musicais. Os interessados têm duas categorias para se inscrever: categoria 1, voltada para artistas consolidados, com portfólio de apresentações de grande proporção; e categoria 2, para músicos iniciantes.

O cachê para a categoria 1 é de R$ 1,5 mil. Os classificados na categoria 2 ganham R$ 800 de cachê.

Os artistas serão escolhidos mediante votação no site do Circuito Cultura. Qualquer pessoa pode votar.

As apresentações acontecerão de 6 de setembro a 21 de outubro.

Serviço:

Circuito Cultura

Data: 06 de setembro a 21 de outubro

Hora: Das 8h às 22h

Inscrições: www.circuitocultura.com.br

Informações: (61) 98143-5757 / (61) 3550-7226

Realização: OMNI Instituto de Desenvolvimento Social, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal