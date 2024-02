Qualifica DF abre mais de 12 mil vagas em 50 cursos profissionalizantes

Os estudantes matriculados ainda têm direito a receber gratuitamente todo o material didático, uniforme e lanche.

Após capacitar profissionalmente cerca de 24 mil pessoas ao longo de 2023, o Qualifica DF abre, nesta segunda-feira (26), 12.125 vagas em 50 cursos. As aulas presenciais têm previsão de começar em 1º de abril, seguindo até junho, e ocorrem em polos no Plano Piloto (Asa Sul), Ceilândia, Guará, Paranoá e Planaltina.

O programa de qualificação profissional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) é executado pela empresa Praxis Pesquisa e Educação e conta com professores altamente capacitados e experientes em suas áreas de atuação.

Entre os cursos disponíveis estão os de cuidador de idoso, auxiliar administrativo, maquiagem e designer de sobrancelhas, mecânica de motos, eletricista predial, mecanização agrícola, panificação, programador de aplicativos para Android, robótica e webdesigner.

De acordo com a organização do programa, a escolha e a preparação dos cursos levam em consideração as necessidades do mercado de trabalho atual, pensando nas profissões com mais demanda por trabalhadores.

Inscrições

As inscrições, bem como os endereços dos polos, a listagem completa das oportunidades e informações acerca dos turnos e da escolaridade mínima para cada uma delas, estão disponíveis pelo site da Sedet ou em qualquer uma das 14 agências do trabalhador do Distrito Federal.

Os estudantes matriculados ainda têm direito a receber gratuitamente todo o material didático, uniforme, lanche e a declaração para retirada do passe livre.

*Com informações da Sedet

Informações são da Agência Brasília