Homem é preso por furto de medicamentos de alto custo em farmácias do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), realizou uma operação bem-sucedida no último sábado (25), resultando na prisão de Andrey Zupan Regis, acusado de furto de medicamentos de alto custo em farmácias da região. A ação, denominada Operação Elixir de Afrodite, contou com o apoio crucial da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Andrey Regis era considerado foragido da Justiça e estava sendo procurado por diversos casos de furto de medicamentos, principalmente do medicamento Ozempic, utilizado para emagrecimento. Durante a operação, foram apreendidas 14 caixas deste medicamento, todas furtadas de estabelecimentos no Distrito Federal.

As investigações da SIG revelaram um padrão nos crimes de Andrey, que atuava em pelo menos quatro estados diferentes: Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Distrito Federal. No DF, já havia seis ocorrências registradas contra ele.

O modus operandi do acusado envolvia se passar por paciente para acessar as farmácias e, em seguida, furtar os medicamentos de alto custo, especialmente aqueles utilizados por pessoas em processo de emagrecimento.

Com base nas evidências coletadas durante as investigações, a SIG obteve um mandado de prisão preventiva contra Andrey. Em uma ação conjunta e eficaz com a PRF, o foragido foi localizado e detido na cidade de Hidrolândia, em Goiás.

Após a prisão, Andrey foi transferido de volta para Brasília.