Taguatinga Sul fica sem água para melhoria de sistema nesta terça (27)

Vai faltar água em diversos pontos de Taguatinga Sul nesta terça-feira (27) para serviços de melhoria, pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), no sistema de abastecimento da região administrativa. O fornecimento será interrompido das 9h às 20h.

A suspensão vai afetar as seguintes localidades: CSA 1 a 3, QSA 1 a 25, AE-PPL 1 a 4, QSB 1 a 16, CSB 1 a 10 e as quadras C 6, C 8, C 12. Também ficarão sem água o Setor Hoteleiro, a Escola Classe 17 e o Centro de Ensino Médio Ave Branca (Cemab).

A Caesb informa, ainda, que toda unidade deverá contar com caixa-d’água correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento. Mais informações pelo número 115.

