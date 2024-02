Estudantes de medicina podem concorrer a bolsa para monitoria

Para se inscrever e concorrer às vagas, o candidato deve escolher apenas uma unidade educacional e preencher o formulário de inscrição

A Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) divulgou processo seletivo para vagas de monitoria, com oportunidade para estudantes de medicina que estejam cursando a 2ª, 3ª ou 4ª série. O edital conta com 20 vagas remuneradas e 20 vagas não remuneradas, divididas entre as unidades educacionais de anatomia, histologia e habilidades e atitudes.

A monitoria consiste em uma colaboração mais efetiva junto aos professores durante as aulas práticas. Cada atividade educacional exige um tipo de participação diferenciada, por isso as vagas são disponibilizadas de acordo com um conteúdo específico, a fim de que o monitor atue na área com que tenha mais afinidade.

A diretora substituta da Escs, Eliziane Brandão Leite, conta que “existe um projeto de monitoria que os estudantes precisam acompanhar, com uma programação em que participam das aulas práticas e colaboram com os docentes”. Durante esses momentos, também é possível “revisar conteúdos, sedimentar conceitos, participar da organização das atividades práticas; é uma oportunidade de aprender os primeiros passos para a docência”, afirma a gestora.

Inscrição e seleção

Para se inscrever e concorrer às vagas, o candidato deve escolher apenas uma unidade educacional e preencher o formulário de inscrição, a partir de quinta-feira (29), nosite da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). É responsabilidade do candidato preencher e anexar corretamente os documentos exigidos, que não podem ser substituídos após envio.“A experiência na atividade de monitoria é riquíssima, além de auxiliar na nota para disputa de vagas de residência no futuro”, disse Eliziane Brandão Leite, diretora substituta da Escs.

A seleção dos estudantes inscritos nas unidades educacionais de anatomia e habilidades e atitudes será feita a partir da análise da nota de desempenho individual do discente no teste de progresso do último ano. Já os estudantes que se inscreverem para o componente curricular histologia serão submetidos à prova teórica composta por dez questões dissertativas, além de prova prática.

Para concorrer, os estudantes devem estar cursando regularmente as séries exigidas. O valor mensal da bolsa monitoria é de R$ 240, sendo vedada sua acumulação com outros benefícios, exceto a bolsa-permanência.

O processo seletivo para bolsa monitoria é anual, e, segundo Eliziane, “a procura pelas vagas é grande, e a concorrência também”. De acordo com a diretora substituta da Escs, “a experiência na atividade de monitoria é riquíssima, além de auxiliar na nota para disputa de vagas de residência no futuro”.

Cronograma

→ Inscrições: do dia 29 deste mês a 4 de março

→ Prova objetiva para unidade educacional histologia: 15 de março

→ Homologação do resultado final: 23 de março

→ Apresentação da documentação: 1º a 3 de abril

→ Edital de convocação para início das atividades: 5 de abril

→ Início das atividades de monitoria: 8 de abril.

*Com informações da Fepecs

Informações são da Agência Brasília