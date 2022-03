Sem receber salários, trabalhadores da BRA param atividades

Apoiador do movimento, o deputado Vigilante contou que fez dois contatos com o secretário de Saúde do Distrito Federal para reclamar da empresa

Os trabalhadores terceirizados que prestam serviços de limpeza e higienização nos hospitais do Distrito Federal pela empresa BRA pararam os trabalhos a partir do dia desta segunda-feira (14). “Hoje é dia 14 e a empresa ainda não teve a dignidade de efetuar qualquer pagamento para esse pessoal, que está enfrentando sérias dificuldades. Sem falar que ao longo de todo o ano de 2021 estes profissionais sofreram com constantes atrasos nos seus pagamentos”, afirmou o deputado distrital Chico Vigilante (PT). Vigilante contou que fez dois contatos com o secretário de Saúde do Distrito Federal para reclamar da empresa e chegou a avisar que se não fossem tomadas providências os trabalhadores iriam paralisar suas atividades. “Eles têm todo meu apoio, são pais e mães de famílias que trabalham diariamente e estão desesperados, sem seus salários”, contou o distrital – que pretende tomar providências junto ao Judiciário e demais órgãos públicos para tentar ajudar a resolver a situação destes profissionais.