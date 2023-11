Fercal, Paranoá e Itapoã ganharão pontos de encontro comunitários

O projeto é parte de uma iniciativa mais ampla para promover estilos de vida saudáveis e fortalecer a coesão comunitária nas regiões administrativas do Distrito Federal

As regiões da Fercal, Paranoá e Itapoã ganharão instalações de novos pontos de encontro comunitários (PECs). Segundo a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), apenas na Fercal, serão dois locais, representando um investimento de cerca de R$ 73 mil.

Os PECs são conhecidos por serem espaços ao ar livre equipados com diversos aparelhos de ginástica, proporcionando aos moradores uma opção acessível e prática para a realização de exercícios físicos. O projeto é parte de uma iniciativa mais ampla para promover estilos de vida saudáveis e fortalecer a coesão comunitária nas regiões administrativas do Distrito Federal.

A Novacap já empenhou e contratou os equipamentos necessários para a instalação dos dois PECs da Fercal. Os equipamentos incluem uma variedade de aparelhos, como um multi exercitador com seis funções, simulador de cavalgada, leg press, barra alta giratória com três alturas e rotação diagonal com roda de ombro dupla, entre outros.

“Estamos comprometidos em proporcionar espaços que não apenas promovam a saúde física, mas também sirvam como pontos de encontro para fortalecer os laços comunitários. Já empenhamos e contratamos os equipamentos para as duas PECs na Fercal. Estamos aguardando a entrega dos equipamentos pelas empresas contratadas. Assim que chegarem, programaremos a instalação imediatamente”, afirma o diretor de Edificações da Novacap, Carlos Alberto Spies.

“Estamos felizes com a aquisição desses equipamentos dos Pontos de Encontro Comunitário da Fercal 2 e da Chácara 13. As bases já estão prontas há algum tempo, e a população está com grande expectativa na implantação dessas academias”, destaca o administrador regional da Fercal, Fernando Madeira.

A instalação dos equipamentos, agora, entra na programação da Novacap. O próximo passo é definir juntamente com as administrações regionais o local que vai receber as estruturas no Paranoá e em Itapoã.

As informações são da Agência Brasília